Video Spor Fatih Öztürk: Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı

Fatih Öztürk: Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı

Fatih Öztürk: Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı
15.08.2020 | 17:49

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Galatasaray'a imza atan Fatih Öztürk, transferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray için her şeyi yapacağım. Türkiye'nin en önemli kulübüne geldim. Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim" dedi.

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