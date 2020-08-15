Fatih Öztürk: Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı

Galatasaray'a imza atan Fatih Öztürk, transferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray için her şeyi yapacağım. Türkiye'nin en önemli kulübüne geldim. Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim" dedi.