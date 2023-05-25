Video Spor Fenerbahçe 3-0 Sivasspor MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçı | Video
Fenerbahçe 3-0 Sivasspor MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçı | Video

Fenerbahçe 3-0 Sivasspor MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçı | Video

25.05.2023 | 06:06

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının özeti.

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