Video Spor Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11'LER belli oldu | Video
Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11'LER belli oldu | Video

Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11'LER belli oldu | Video

08.01.2023 | 10:47

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Okan Buruk, son taktikleri belirledi. İki takım da derbi önemlerini alırken, Jesus ve Buruk karşılaşma 11'lerini belirledi.

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