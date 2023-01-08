Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11'LER belli oldu | Video

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Okan Buruk, son taktikleri belirledi. İki takım da derbi önemlerini alırken, Jesus ve Buruk karşılaşma 11'lerini belirledi.