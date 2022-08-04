Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Fenerbahçe - Slovacko maçı izle | Video

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Fenerbahçe - Slovacko maçı bu akşam saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Slovacko maçını canlı takip etmek için tıklayın. 'https://www.exxen.com/tr'