Fenerbahçe'den 4 transfer! 2 yerli 2 yabancı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Fenerbahçe'den 4 transfer! 2 yerli 2 yabancı... 11.07.2020 | 23:12
02:25
Emre Bol'dan Fenerbahçeli Alper Potuk'a flaş yanıt! 11.07.2020 | 22:32
02:47
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! 11.07.2020 | 22:18
00:58
Emre Bol'dan flaş Galatasaray eleştirisi! "Tek suçlu Covid-19" 11.07.2020 | 21:42
00:59
Ahmet Nur Çebi: Yabancı sınırı yerine teşvik daha iyi 11.07.2020 | 21:34
01:33
Bahar Özgüvenç: Fatih Terim'in kredisi sonsuz 11.07.2020 | 20:10
02:07
CAS'tan Trabzonspor açıklaması 10.07.2020 | 23:36
01:40
Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 10.07.2020 | 23:36
04:34
Sergen Yalçın: Yabancı kuralı inanılmaz mantıksız 10.07.2020 | 23:36
02:22
Fatih Terim'in en kötü serisi 10.07.2020 | 23:35
00:41
Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi 10.07.2020 | 23:35
01:18
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları 10.07.2020 | 23:35
00:59
Galatasaray - Trabzonspor maçı için Yusuf Namoğlu'ndan itiraf! 10.07.2020 | 23:33
02:52
Erman Toroğlu sordu Yusuf Namoğlu cevapladı! İşte istifanın perde arkası 10.07.2020 | 22:27
01:32
Gaziantep FK-Konyaspor maçında gerginlik! İşte koridorda yaşananlar 09.07.2020 | 23:54
00:38
Erman Toroğlu: Galatasaray'da başkanlık için taht kavgaları başladı 09.07.2020 | 22:07
02:44
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu! 09.07.2020 | 21:12
03:02
Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok 09.07.2020 | 17:45
00:58
Hüseyin Çimşir'den beraberlik açıklaması! "Üzgünüz" 09.07.2020 | 14:33
00:30
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması 09.07.2020 | 14:30
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "2 tane yabancı stoper alacak Fenerbahçe kesin olarak. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de anlaştıklarını duydum." ifadelerini kullandı.