Fenerbahçe'den 4 transfer! 2 yerli 2 yabancı...

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "2 tane yabancı stoper alacak Fenerbahçe kesin olarak. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de anlaştıklarını duydum." ifadelerini kullandı.