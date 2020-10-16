"Fenerbahçe'nin 10 numarası o isimdir"

Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu. Lig maçlarında bu bölgede Ozan Tufan oynarken, Pelkas transferi de gerçekleşmişti. A Spor ekranlarında ise burada oynayacak ismin Mert Hakan Yandaş olduğu belirtildi.