Video Spor Fenerbahçe'ye Cezayirli savunmacı

Fenerbahçe'ye Cezayirli savunmacı

Fenerbahçe'ye Cezayirli savunmacı
05.08.2020 | 22:15

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Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Real Betis forması giyen Aissa-Mandi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Cezayirli stoper ile temasa geçtiği aktarıldı.

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