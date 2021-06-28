Fransa İsviçre maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Fransa İsviçre maçı TRT 1 ile canlı yayın izle

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EURO 2020 Fransa - İsviçre maçı!

EURO 2020 Son 16'da Fransa-İsviçre karşılaşıyor. Bir yanda Mbappe, Kante ve Pogba'lı yıldızlar topluluğu Fransa, diğer yanda Shaqiri, Shaka ve Seferovic'li İsviçre. Fransa-İsviçre mücadelesi pazartesi günü saat 22.00'de canlı yayınla TRT 1'de...