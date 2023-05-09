Video Spor Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video
Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu:

Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video

09.05.2023 | 08:43

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçtan sonraki basın toplantısında, hayatın kendisine büyük cümleler kurmamayı öğrettiğini söyleyerek, "Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 15-20 dakikalık baskı kurdular. Ön bölgede oynayan 2 oyuncumuzun çok bekleyerek oynamasından dolayı üstümüze geldiler. 20 dakika Galatasaray oyunu istediği gibi yönetti. 20 dakika sonrasında oyunun sonra bize geldi anlar vardı. 55-60 dakikalarda ofansif hamleler yaptık. Ofansif anlamda verim alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bugün 49. maçımızı oynadık. Biz ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Bu sene yazıkki 5. sıradaki takım Avrupa'ya gidemiyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda final oynar, orada kazanıp, Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Kolay bir sezon olmadı. Yorucu bir sezon oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZ BAŞARISIZ DEĞİLİZ"
Sezonu Başakşehir ile bitirmek istediğini söyleyen Belözoğlu, "Bu sezonu Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Ben geldiğimde kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık. Benden ötürü biraz algılar oluşuyor. Bunu değiştiremem. Biz başarısız değiliz. Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre iyi işler yaptık. Avrupa'da son 16'ya kaldık. Türkiye Kupası'nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde ligin 5. bitiren takımların çoğu Avrupa'ya gidebiliyordu. Bugün ligde beşinciyiz. Bizle alakalı, birkaç mağlubiyet olduğunda herkes öyle şey bekliyor. Göksel abiden dolayı, onla konuşmadan karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok. Sadece bu seneyi Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde, Avrupa kupalarına katılarak yapmak istiyorum. Çünkü bu kulübün genlerinde Avrupa'ya katılmak var" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"
Galatasaray'ı çalıştırmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emreyim. Taraftar beni sahiplendi. Fenerbahçe'nin çok zor günlerinde kulüp içinde oldum. Hayat bana asla büyük cümleler kurmamayı da öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Bu bazen süre, tecrübe istiyorum. Benim de zamanla öğreneceğim zamanlarım olacaktır" diye cevap verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manchester City’nin yıldızı Haaland’ın babası tribünden atıldı! | Video 00:28
Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video 10.05.2023 | 10:25
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN 00:29
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN 09.05.2023 | 15:23
Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem | Video 09:56
Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:43
Emre Belözoğlu: Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem | Video 09:56
Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:16
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Şampiyonluk şansımız devam ediyor | Video 02:41
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" | Video 08.05.2023 | 08:44
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus’tan mecburi rotasyon | Video 03:20
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video 07.05.2023 | 12:13
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum | Video 01:40
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: "Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum" | Video 07.05.2023 | 08:33
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim | Video 10:20
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" | Video 05.05.2023 | 15:15
İtalya’da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 00:57
İtalya'da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 05.05.2023 | 10:12
Onur Özkan A Spor’da yorumladı Fenerbahçe’de Biz şampiyon olabiliriz hissi oluştu | Video 05:55
Onur Özkan A Spor'da yorumladı "Fenerbahçe'de "Biz şampiyon olabiliriz" hissi oluştu" | Video 05.05.2023 | 09:54
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 06:08
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 04.05.2023 | 08:50
Dursun Özbek: Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz | Video 04:49
Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video 03.05.2023 | 14:29
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 05:42
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 03.05.2023 | 14:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten sakatlık açıklaması! Durumlarını takip ediyoruz 19:14
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Durumlarını takip ediyoruz" 03.05.2023 | 10:31
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 11:59
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 02.05.2023 | 14:24
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: Rakiplerimizden bir adım öne geçtik | Video 11:22
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik" | Video 02.05.2023 | 08:47
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı Türkiye’ye bir Avrupa kupası getireceğiz | Video 02:46
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video 02.05.2023 | 08:56
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 04:15
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 30.04.2023 | 10:21
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız | Video 07:23
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video 30.04.2023 | 08:45
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston’ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:30
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston'ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2023 | 16:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA