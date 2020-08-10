Galatasaray' bombayı patlatıyor! Eljif Elmas ve Aboubakar...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın ve eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Galatasaray'a önerildiğini söyledi.