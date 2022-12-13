Galatasaray - Lazio maçı CANLI İZLE | Video

Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Rayo Vallecano, Villarreal ve Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, İtalya Serie A devi Lazio'yu yenmek istiyor. Bu heyecan dolu maçı saat 18:00'de SporSmart ekranlarından izleyebilirsiniz.