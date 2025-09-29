Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: "Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak" | Video 29.09.2025 | 14:03 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında korkmadan mücadele etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sözlerine tesislerdeki yeni toplantı salonundan söz ederek başlayan Buruk, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Mükemmel bir salon. Emeği geçen herkes teşekkür ederim. Turgay Vardar Salonu olduğunu için onu rahmetle anıyoruz. Jota 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Liverpool maçı öncesi anmamız gereken oyuncularından biri o. Yarın statta da buna benzer şeyler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY GİBİ OYNAYACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK"

Liverpool'un çok iyi ve formda bir takım olduğunu belirten Okan Buruk, "Çok iyi, formda bir takım. Son maçını kaybetse de iyi oynamasa da çok fazla pozisyon verse de çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne ve kendi ligine iyi başladı. Sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede göstermemiz gereken maçlardan biri. Konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gereken, odaklanmamız gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak. Sahamızda bu türlü maçları, şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte yarın da bunu başaracağımızı biliyoruz. Benim dönemimde en sert maçlardan biri olacak, Bayern Münih maçlarını sayabilirim. Çok önemli ve başarılı bir takım. Çok başarılı bir hocaları var. Biz de kendi planlarımızla sahada olup, en iyisini yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARTIK GALATASARAY'IN YARINDAN İTİBAREN NET BİR ŞEKİLDE KENDİ KİMLİĞİNİ GÖSTERMESİ LAZIM"

Alman futbolcu Leroy Sane'nin performansına dair gelen bir soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncuların iyi hazırlanması, maç planının iyi yapılması, bence öncelik teknik ekipte. Bütün oyuncularıma güveniyorum. Çok önemli oyunculara sahibiz. Maç maç değişiyor. Liverpool'un, Crystal Palace maçı performansına bakarsak belki ilk yarı 5-0 geride bitirmesi gerekirdi. Gerçekte böyle değil. Burada oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak bakmalıyız. Çok fazla değişiklik oluyor. Maç maç değiştiriyoruz, yeni gelen oyuncular takıma adapte oluyor. Biz oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik de yaptık. Bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. Geçiş dönemi devam etti. Artık Galatasaray'ın yarından itibaren net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi lazım" diye cevap verdi.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE O TUTKUYU GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray'da futbol oynarken, 2006 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadıkları Liverpool maçında gol atmasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bir orta saha oyuncusu olarak uzaktan bir gol atmıştım. Mario'dan da o golü bekliyoruz. Galatasaray çok büyük, önemli maçlar oynadı. Ben de bunların birçoğunda oynadım, önemli başarılarda yer aldım. Teknik direktör olarak bu başarılara oyuncularımla imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte o tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Liverpool'un, Newcastle United maçını izledim. Newcastle, 10 kişi bile tutkuluydu. Bu tutkuyu sahada göstermemiz gerekiyor. Ondan sonra goller de skor da gelecektir" ifadelerini kullandı.

Buruk, Eintracht Frankfurt karşılaşmasından sonra oluşan negatif havanın normal olduğunu aktararak, "Bu gayet normal. İlk maçta beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni maç bizi bekliyor. Her maçta olduğu gibi bu maçta tek isteğimiz kazanmak olacak. Bunun için mücadelemizi vereceğiz. Bu negatif havanın oluşması gayet normal" dedi.

"SADECE DÜŞÜNCEMİZ BU MAÇI KAZANMAK ÜZERİNE"

Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten Okan Buruk, "Yarın sadece başlayacak 11 değil, bence maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Yüksek tempolu maçlarda özellikle kulübeden gelecek oyuncularınız da çok önemli olması lazım. Yarın maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum. Oynamayan oyuncu her zaman üzülüyor, biraz düşüyor, yarınki maç böyle maç değil. Girecek oyuncuların dirençleri maçı yüksek tempoda götürmek için önemli etken olacak. Sadece düşüncemiz bu maçı kazanmak üzerine, rakibimize sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi ve takım olabilmemizi ve hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü. Önümüzde şans var. Kötü başladığımız Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirmek şansımız var. Bir önceki maçı da unutturma şansımız var. Bu açıdan bakmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Macar futbolcu Roland Sallai'nin hem oyuncu hem kişilik olarak iyi biri olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, onun birçok bölgede oynamasının önemli bir güç olduğunu sözlerine ekledi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında bilgi de veren Buruk, "Antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi bizim için pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp, karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

"SAHADA İYİ BİR TAKIM OLMAMIZ, İNANMAMIZ GEREKİYOR"

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde her takımın amacının ilk 24 içinde yer almak olduğunu vurgulayarak, "Geçen senenin kazananı Paris Saint Germain, son maçta 24'e kalan bir takım. Bu formatta kötü başlayıp, iyi bitirme şansınız da var. Galibiyetler çok değerli, sizin yerinizi belirliyor. Nasıl başladıysak aynı hedefle devam edeceğiz. Bu karşılaşmada planlarımız, düşüncelerimiz var. Sahada iyi bir takım olmamız, inanmamız gerekiyor. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim, onlara güveniyorum" cümlelerine yer verdi.

"BİRİNCİ AMACIMIZ RAKİBİMİZDEN KORKMADAN SAHADA MÜCADELE ETMEK"

Liverpool'un gücünün belli olduğunu söyleyen Buruk, "Atletico Madrid maçından bahsettiniz. Geride bekleyerek 2-0 oldu, sonra biraz öne çıktı, beraberliği yakaladı. Birinci amacımız rakibimizden korkamadan sahada mücadele etmek. Top onlardayken de çok iyiler, geçişlerde inanılmaz hızlılar. Rakibimizin hücum güçlerini düşünüp, onlara karşı önlemler alacağız. Biz yüzde 100'ümüzü verip, rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.