Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 02.10.2025 | 14:49 Galatasaray-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3'ü serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Galatasaray ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında iki gün önce Rams Park Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftadaki maçı öncesi karaborsa bilet sattığı iddiasıyla 4 kişi yakın takibe alındı. Galatasaray'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü İstanbul'daki müsabaka öncesinde karaborsa bilet satışı yapan kişileri adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda müsabakaya 'usulsüz olarak seyirci temini (karaborsa)' yapıldığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde yüksek fiyattan karaborsa bilet sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. T.T. isimli 4. şüpheli ise dün '6222 SKM (değerinin üzerinde bilet satışı yapmak)' suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine teslim edilen T.T.'nin yurt dışından maçı izlemek için gelen bir kişiye değerinin çok üstünde fiyata bilet sattığı anlaşıldı.