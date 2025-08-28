Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video

Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Galatasaray, bu kapsamda Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Wilfried Singo ile anlaştı. Transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Özel uçakla gece 01.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen başarılı futbolcuyu Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Açıkçası burada olmaktan dolayı çok keyif alıyorum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrılan Wilfried Singo, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.