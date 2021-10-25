Video Spor Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı!
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı!

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı!

25.10.2021 | 12:40

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Galatasaray'de forma giyen futbolcu Mbaye Diagne dans ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e teşekkür etti.

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