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OTOMATİK OYNAT
00:09
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
04:41
Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu! 24.10.2021 | 23:34
01:39
Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
00:22
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri! 24.10.2021 | 21:13
06:13
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video 24.10.2021 | 17:04
00:44
13:38
Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
03:13
02:30
25:23
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video 21.10.2021 | 15:41
01:11
18:01
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki! 20.10.2021 | 16:50
05:29
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! 20.10.2021 | 16:32
09:18
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20.10.2021 | 13:29
14:32
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap 20.10.2021 | 12:22
00:25
02:45
Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video 20.10.2021 | 10:26
08:38
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil" 19.10.2021 | 23:32
03:09
Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! 19.10.2021 | 23:32
00:21
Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi! 19.10.2021 | 20:56
Galatasaray'de forma giyen futbolcu Mbaye Diagne dans ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e teşekkür etti.