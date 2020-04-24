İrlanda takımı Drogheda United corona virüsü yardımına Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

İrlanda ekibi Drogheda United, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelesinde, Türkiye'den gönderilen koruyucu ekipman yardımı için teşekkür mesajı yayımladı. Armasında ay yıldız bulunan ve Trabzonspor'un da kardeş takımı olan Drogheda United, mesajında 173 yıl önce Osmanlı Devleti'nin İrlnda'ya yaptığı yardıma da atıfta bulundu.

Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'den koruyucu ekipman yardımı alan İrlanda'nın futbol takımı Drogheda United, bu yardımlar karşısında Türkiye'ye teşekkür etti. Armasında ay yıldız taşıyan ve Trabzonspor'un kardeş takımı olarak bilinen Drogheda United teşekkür mesajını iletirken, 173 yıl öncesindeki büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti'nin İrlanda'ya yaptığı yardımları da hatırlattı.

1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda, 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi ise göç etmek zorunda kaldı. İrlanda halkının yaşadığı felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph'ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria'dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda'ya gönderdi. Sultan Abdülmecid'in gönderdiği yardım 31 Mart 1847'de Dublin'e ulaştı. 10-14 Mart 1847 tarihleri arasında ise 3 gemi dolusu tahıl yardımı Dublin ve Cork limanları yerine sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda'ya gönderildi.