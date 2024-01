İsmail Kartal'dan forvet transferi açıklaması | Video 18.01.2024 | 06:08 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında takımda tatlı bir rekabet olduğunu belirterek, “Bunların olması için uğraşıyoruz. Her şeyden önemlisi de takımdaki oyuncuların birbirilerine saygısı bizi buraya getirdi” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşamki Adanaspor maçında bu turu geçmemiz gerekiyordu. Sonuçta farklı galip gelerek, çok fazla gol atarak kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Daha az şans bulan, sakatlıklardan çıkan oyuncularımı görmek, maç temposuna hazırlayarak daha derin bir kadroda oyun içerisine almaktı hedefimiz. İlk defa uzun aradan sonra Lincoln çok güzel performans ortaya koydu. Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptılar. 6-0'lık galibiyetle yendik turu geçtik. Mutluyuz" diye konuştu.

"LİNCOLN KALİTELİ OYUNCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Sakatlık sonrası takıma dönen ve bu sezon ilk kez 11'de başlayan Lincoln Henrique'nin performansıyla ilgili Kartal, "Lincoln, çok karakterli bir oyuncu. Sol bek, 6 numara, kanatta, joker gibi. İyi bir oyuncu, bu akşam da bunu gösterdi. Bu süre içerisinde ne oluyor ne bitiyor buna göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN BİRBİRİNE SAYGISI BİZİ BURAYA GETİRDİ"

Her maçta farklı oyuncunun önemli performans ortaya koyduğuna vurgu yapan İsmail Kartal, "Bizde hemen hemen her maçta ciddi performanslar ortaya çıkıyor. Tabii ki güzel bir rekabet. Keşke her maça böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Bunların olması için uğraşıyoruz. Her şeyden önemlisi de takımdaki oyuncuların birbirilerine saygısı bizi buraya getirdi" şeklinde konuştu.

"FORVETTE TATLI BİR REKABET VAR"

Michy Batshuayi'nin 4 gollük performansı ve hücumdaki rekabet hakkında da konuşan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Herhangi bir yere gitmesiyle ilgili bir şeyi yok. Kayseri maçında 3 gol, bugün 4 gol. Dzeko, Pendikspor maçında hat-trick yaptı. Bu güzel bir rekabet, tatlı bir rekabet. Herkesin takım içerisinde birbirine olan saygısı var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

"KRUNİC'İN PERFORMANSINI İYİ BULDUM"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic'in performansını da değerlendiren Kartal, şöyle konuştu:

"Krunic'in performansını gayet iyi buldum. Son 2 haftalık periyotta Milan'da bireysel antrenman yaparak kendisini hazır tuttu. 2 antrenmanla bu maça çıktı. Ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu gösterdi. İyi bir oyun çıkardı" diye konuştu.

"HERHANGİ OYUNCUNUN BİR YERE GİDECEĞİ İLE İLGİLİ KARAR VERMİŞ DEĞİLİM"

Mert Hakan'ın attığı gol sonrası sevincinde duygusallık yaşadığı ve ara transfer döneminde gidecek oyuncularla ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, "Mert Hakan da bugün kaptan olarak güzel bir performans ortaya koydu. Uzun bir aradan sonra güzel bir gol attı. Gol sonrası duygusallık yaşadığını gözlemledim. Herhangi oyuncunun bir yere gideceği ile ilgili karar vermiş değilim" yanıtını verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Sezonun kalan bölümüyle ilgili ise Kartal, "Oyuncularımı her maça kupaya, lige, önümüzdeki ay Avrupa kupaları maçlarımız başlayacak. Bazı şeyleri konuşmak için erken, sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Maç maç düşünüyoruz ve önümüze bakıyoruz" dedi.

İsmail Kartal, ara transfer döneminde bir tane yerli forvet takviyesi olabileceğini söyledi.