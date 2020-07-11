İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! 11.07.2020 | 22:18
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Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 10.07.2020 | 23:36
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Galatasaray - Trabzonspor maçı için Yusuf Namoğlu'ndan itiraf! 10.07.2020 | 23:33
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Erman Toroğlu sordu Yusuf Namoğlu cevapladı! İşte istifanın perde arkası 10.07.2020 | 22:27
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Erman Toroğlu: Galatasaray'da başkanlık için taht kavgaları başladı 09.07.2020 | 22:07
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Hüseyin Çimşir'den beraberlik açıklaması! "Üzgünüz" 09.07.2020 | 14:33
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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması 09.07.2020 | 14:30
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı futbol programında Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı Bol, "Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki hocası Erol Bulut." ifadelerini kullandı.