Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer"

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kaan Ayhan konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın A Spor'a özel yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer." dediğini ifade etti. (BJK spor haberleri)