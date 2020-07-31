Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için fırsat kaçtı mı?

Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesi sonrası Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon euro, Kenan Karaman'ın ise 2 milyon euroya serbest kalması söz konusuydu. Ancak bu tarih bugün sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki futbolcuların son durumunu A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.