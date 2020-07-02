Kasımpaşa antrenmanında Aytaç Kara'ya Galatasaray tezahüratı!

Transferde adı Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Aytaç Kara, antrenmanda kornerden direğinin yakınlarından rabona vuruşu ile gol atmak isterken, takım arkadaşlarının "Galatasaray" ve "Fatih Terim" diye tezahürat yapması dikkat çekti. İşte o anlar...