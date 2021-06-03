Video Spor Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'da

Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'da

Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'da
03.06.2021 | 01:18

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A Milli Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'a geldi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç tramnsferdeki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray detaylarını aktardı. Domaç, "Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da 3 büyüklerle görüşme geçekleştirecek." dedi.

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