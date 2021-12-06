Kolombiya 2. Ligi'nde şike iddiası! | Video

Kolombiya 2. Lig'inde bir üst lige yükselecek takımı belirleyecek olan son maçta şike iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan karşılaşmada son saniye golüyle öne geçen Magdalena kulübü için şike iddiaları ortaya çıktı.