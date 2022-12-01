Video Spor Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video
Marek Hamsik:

Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video

01.12.2022 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin | Video 05:17
Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video 01.12.2022 | 13:19
Acun Ilıcalı’dan Arda Güler açıklaması | Video 07:56
Acun Ilıcalı’dan "Arda Güler" açıklaması | Video 01.12.2022 | 08:57
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 01:48
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 11:36
Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı 00:24
Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı 30.11.2022 | 10:04
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
İşte Göztepe-Altay maçında yaşananlar! Taraftar işaret fişeğiyle vuruldu, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 00:29
İşte Göztepe-Altay maçında yaşananlar! Taraftar işaret fişeğiyle vuruldu, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 28.11.2022 | 09:14
Göztepe-Altay derbisinde olay! Taraftara işaret fişeği atıldı, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 01:46
Göztepe-Altay derbisinde olay! Taraftara işaret fişeği atıldı, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 28.11.2022 | 09:11
Süper Amatör Lig maçında talihsiz olay! Kalecinin kafatası çatladı | Video 05:11
Süper Amatör Lig maçında talihsiz olay! Kalecinin kafatası çatladı | Video 28.11.2022 | 08:50
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz kabri başında dualarla anıldı | Video 07:32
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz kabri başında dualarla anıldı | Video 27.11.2022 | 13:40
Batshuayi’nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video 05:22
Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta tarihi skandal | Video 24.11.2022 | 10:05
Katar’ın Ankara Büyükelçiliği 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı için organizasyon düzenledi | Video 01:30
Katar’ın Ankara Büyükelçiliği 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı için organizasyon düzenledi | Video 21.11.2022 | 15:35
İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022 06:27
İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022 21.11.2022 | 15:10
Dünya Kupası 2022 heyecanı Katar Ekvador maçı ile başlıyor! KATAR EKVADOR TRT1 CANLI İZLE 13:23
Dünya Kupası 2022 heyecanı Katar Ekvador maçı ile başlıyor! KATAR EKVADOR TRT1 CANLI İZLE 20.11.2022 | 16:41
Türkiye 2-1 Çekya | Kuntz: ”Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” | Video 09:10
Türkiye 2-1 Çekya | Kuntz: ”Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” | Video 20.11.2022 | 09:03
Formula 1’de Max Verstappen ve Vettel’in son yarışı | Songül Soysal A Spor’a değerlendirdi 04:15
Formula 1'de Max Verstappen ve Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi 19.11.2022 | 12:32
Türkiye - İskoçya maçı izle! TRT 1 ile Türkiye - İskoçya maçı CANLI İZLE | Video 04:46
Türkiye - İskoçya maçı izle! TRT 1 ile Türkiye - İskoçya maçı CANLI İZLE | Video 16.11.2022 | 14:56
Bruno Fernandes, Ronaldo’yu görmezden geldi! | Video 00:08
Bruno Fernandes, Ronaldo'yu görmezden geldi! | Video 15.11.2022 | 15:18
A Milli Takım’da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video 00:13
A Milli Takım'da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video 14.11.2022 | 21:35
İstanbul Bağcılar’da hakeme saldırı anı kamerada 01:21
İstanbul Bağcılar'da hakeme saldırı anı kamerada 14.11.2022 | 13:11
Amatör maçta hakeme saldırı | Video 01:21
Amatör maçta hakeme saldırı | Video 14.11.2022 | 12:35

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, Dünya Kupası'nda iki favorisi olduğunu da belirterek, "Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta Slovak oyuncu Marek Hamsik, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

35 yaşındaki oyuncu geçen sene tarih yazdıklarını, hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlattı. Hamsik, "Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz" dedi.

'ZİRVEYLE ARAMIZDA 6 PUAN FARK VAR'
Aranın kendileri için önemli olacağını vurgulayan tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:
"Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."

'EN İYİ SAVUNMA YAPAN LİGİ KAZANIR, ŞAMPİYON OLUR'
Rakamlar üzerinden bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine Hamsik, "Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır; en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz" diye konuştu.

'2 FAVORİM VAR'
Marek Hamsik, futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda ailesiyle oturup karar vereceğini vurguladı. Hamsik, Dünya Kupası'yla ilgili de "Dünya futbolunda en büyük turnuvadan bahsediyoruz. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA