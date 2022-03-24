Video Spor Portekiz Türkiye maçı canlı izle | Portekiz Türkiye maçı ilk 11'ler | TRT1 CANLI İZLE
Portekiz Türkiye maçı canlı izle | Portekiz Türkiye maçı ilk 11'ler | TRT1 CANLI İZLE

Portekiz Türkiye maçı canlı izle | Portekiz Türkiye maçı ilk 11'ler | TRT1 CANLI İZLE

24.03.2022 | 22:25

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A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Peki Portekiz Türkiye maçı nasıl izlenebilir?

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A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Bu son derece önemli maç, TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | TRT CANLI İZLE

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