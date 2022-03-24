Portekiz Türkiye maçı canlı izle | Portekiz Türkiye maçı ilk 11'ler | TRT1 CANLI İZLE

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Peki Portekiz Türkiye maçı nasıl izlenebilir?

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Bu son derece önemli maç, TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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