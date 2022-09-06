PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. H grubu ilk maçında Paris Saint Germain ile Juventus saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. PSG Juventus maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.