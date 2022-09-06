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OTOMATİK OYNAT
01:03
Celtic - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
01:03
PSG Juventus Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:52
01:03
Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
00:30
Dinamo Zagreb - Chelsea Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 06.09.2022 | 16:45
13:48
00:43
THY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu | Video 05.09.2022 | 11:22
02:22
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:52
03:59
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:44
01:12
Galatasaray Çağlar Söyüncü için transfer masasında | Video 04.09.2022 | 12:38
06:37
11:39
00:35
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03:42
00:37
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 02.09.2022 | 16:25
00:15
03:39
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video 01.09.2022 | 15:20
00:11
06:01
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. H grubu ilk maçında Paris Saint Germain ile Juventus saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. PSG Juventus maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.