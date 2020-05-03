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OTOMATİK OYNAT
07:44
Selçuk Ernak: Liglerin başlaması pek mümkün değil 03.05.2020 | 17:17
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Roman Neustadter: İstanbul'u çok özledim 03.05.2020 | 16:10
02:01
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı 03.05.2020 | 14:21
01:42
Alexander Sörloth: Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor 03.05.2020 | 13:59
00:46
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020 | 13:58
01:51
Mario Lemina: Melo gibi olmak istiyorum 03.05.2020 | 13:56
01:05:26
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması! 03.05.2020 | 13:56
01:05
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 03.05.2020 | 13:55
01:29
Ümit Özat'tan harika türkü performansı 03.05.2020 | 13:55
09:20
Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 03.05.2020 | 00:32
01:52
İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum 02.05.2020 | 22:42
11:49
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
15:18
00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, askıya alınan basketbol liginin geleceğine dair A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerin başlamasının pek mümkün olmadığını söyledi.