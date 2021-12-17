Video Spor Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı | Video
Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı | Video

Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı | Video

17.12.2021 | 13:59

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Sivassporlu muhabbet kuşunun Muslera'ya geçmiş olsun mesajı sosyal medyada viral oldu.

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