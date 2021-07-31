SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Mete Gazoz'u telefonla arayarak böyle tebrik etti! Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altım madalya kazanan Okçu Metet Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
SON DAKİKA: Mete Gazoz'un Altın Madalya kazanma anı! Mete Gazoz rakibini böyle dağıttı... Tokyo 2020'de tarihi başarı
Mete Gazoz'un 2017 yılında Altın Madalya kazanacağını böyle söylemiş! İşte Mete Gazoz'un lisedeki Altın madalya açıklaması...