SON DAKİKA: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktorundan flaş açıklama! 'Sağ gözü sol gözüne göre..." CANLI YAYIN | Video

Son dakika haberleri... Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözlerinin son durumu ne? Gözlerinde yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin son dağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Kaya'dan flaş açıklama "Sağ gözü sol gözüne göre daha kötü durumda"