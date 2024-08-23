St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 23.08.2024 | 09:04 St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti (UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu) VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Kybunark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira yönetti. Miguel Nogueira'nın yardımcılıklarını ise Pedro Martins ile Paulo Bras üstlendi.