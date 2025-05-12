Video Spor Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video

12.05.2025 | 09:08

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından ikinciliğini garantileyerek Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle kupasını aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Eryaman Stadyumu'nda organize edilen törende Gençlerbirliği'ne şampiyonluk kupası ve madalyalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve Osman Sungur tarafından takdim edildi. Törende; TFF yetkilileri, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, teknik heyet, futbolcular ve birçok taraftar yer aldı. Murat Karahan'ın konserinin ardından Osman Sungur'un konuşması, DJ performansı, Seymen gösterisi ve kupa töreni gerçekleşti.

Kupa töreninden önce bir konuşma gerçekleştiren Gençlerbirliği Başkanı Sungur, taraftarların kendisi için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyleyerek sporun içinden gelen biri olduğunu ve her zaman spor için savaşacağını belirtti. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür eden Sungur, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen Süper Lig'e çıkmayı başarmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Ankara'nın birçok siyasi isminden tebrik mesajı aldıklarını vurgulayan Sungur, tüm Süper Lig takımlarından da 'Hoş geldiniz' mesajı aldıklarını aktardı. Konuşmasının ardından taraftara 'Haydi gençler' tezahüratını yaptıran Sungur, kupa seremonisi için sahneden indi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep, Türkiye Kupası Finali’ne hazır | Video 06:39
Gaziantep, Türkiye Kupası Finali'ne hazır | Video 12.05.2025 | 10:35
Son dakika golü sahayı karıştırdı, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 06:33
Son dakika golü sahayı karıştırdı, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 12.05.2025 | 09:09
Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 10:00
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 12.05.2025 | 09:08
Sacha Boey’den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: ’Haram’ 00:13
Sacha Boey'den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: 'Haram' 11.05.2025 | 20:25
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 02:12
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 11.05.2025 | 15:52
Okan Buruk: Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk | Video 08:42
Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video 11.05.2025 | 08:33
Muslera’dan veda gibi sözler Uruguay’a gittiğim zaman... | Video 02:06
Muslera'dan veda gibi sözler "Uruguay'a gittiğim zaman..." | Video 11.05.2025 | 08:34
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a tepki | Video 00:56
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video 05.05.2025 | 09:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan yapı sözleri | Video 04:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan "yapı" sözleri | Video 05.05.2025 | 09:40
Ole Gunnar Solskjaer: Harika bir galibiyet aldık | Video 07:11
Ole Gunnar Solskjaer: "Harika bir galibiyet aldık" | Video 05.05.2025 | 09:39
Mario Lemina: Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor | Video 02:24
Mario Lemina: "Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor" | Video 04.05.2025 | 08:38
Asya Şampiyonlar Ligi’nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video 05:11
Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video 04.05.2025 | 08:38
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı | Video 07:48
Okan Buruk: "Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı" | Video 04.05.2025 | 08:37
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka’lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video 00:42
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 14:25
Victor Osimhen: Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli | Video 00:54
Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli" | Video 28.04.2025 | 09:03
Okan Buruk: Galatasaray’da hayalimi yaşıyorum | Video 06:40
Okan Buruk: "Galatasaray'da hayalimi yaşıyorum" | Video 28.04.2025 | 09:03
Jose Mourinho: Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır | Video 06:04
Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video 27.04.2025 | 08:38
Bodrum FK yöneticileri isyan etti! Futbolda kara gece | Video 05:23
Bodrum FK yöneticileri isyan etti! "Futbolda kara gece" | Video 27.04.2025 | 08:37
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video 00:14
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video 26.04.2025 | 14:39
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video 01:32
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video 26.04.2025 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY