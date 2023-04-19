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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da | Video

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da | Video

19.04.2023 | 08:14

Trabzonspor, 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı Trabzon'a getirdi. 51 yaşındaki teknik adamı bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Böyle bir karşılama beklemediğini belirten Hırvat çalıştırıcı çok mutlu olduğunu ve sorumluluğunun daha da arttığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon yaşadığı sıkıntıların ardından görevinden istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı takımın başına getirdi. Bugün İstanbul'da, başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde kendisini bordo-mavili renklere 2.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza atan Hırvat teknik adam, bu gece Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile saat 23.00 sıralarından kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yardımcılarıyla birlikte Trabzon'a geldi.

BJELİCA: "SORUMLULUĞUM DAHA DA ARTTI"
Hırvat teknik adamın Trabzon'a gelişi sırasında medya mensupları ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Bjelica, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nenad Bjelica, böyle bir karşılamayı beklemediğini belirterek, "Benim için çok mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor hem de sorumluluklarımı hatırlatıyor bana. Kazanmayı seven insanların benim için lakaplar takıyordur. Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde daha iyi olabilmesi için gelecek sahibi olabilmesi için buradayım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ligini takip ettiğini belirten Hırvat teknik adam, "Takımın bir çok maçını izledim. Beşiktaş maçını da takip ettim. Trabzonspor'un benimle olan ilgisini öğrendikten sonra Türkiye ligini daha yakından takip etmeye Trabzonspor'u daha çok takip etmeye başladım" dedi.

"BENİM İÇİN GENÇ VE YAŞLI DİYE BİR TABİR YOKTUR. TAKIMA YÜZDE YÜZÜNÜ VEREN OYUNCU VARDIR"
DG Sivasspor maçında takımla birlikte olacak mısınız? sorusuna ise Bjelica, "Ben buraya takımla birlikte olmak için geldim. Yarın takımla birlikte olmak istiyorum. Maçta da kulübede olmayı umut ediyorum" yanıtını verdi.

Kendisi için genç ya da yaşlı oyuncu tabirinin doğru olmadığını belirten Hırvat teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için genç yada yaşlı oyuncu tabiri doğru değil. Takım için yüzde yüzünü veren en iyisini veren oyuncularla birlikte olmayı istiyorum. Oyuncularında bugünden daha iyi olabilmesi için çalışacağız" dedi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bjelica, taraftarların coşkusu arasında kendisini bekleyen araca bindi. Bjelica, kulüp tesisleri ve müzeyi gezdikten sonra konuklayacağı otele geçti. Geceyi dinlenerek geçirecek olan Hırvat çalıştırıcı yarın takımı çalıştıran Teknik Direktör İhsan Derelioğlu'ndan, takım ve oyuncular hakkında son bilgileri aldıktan sonra futbolcularla tanışarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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