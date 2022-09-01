Video Spor Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" | Video
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj:

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" | Video

01.09.2022 | 14:33

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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye'ye doğru çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi. Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başarılı futbolcu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

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Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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