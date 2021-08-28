Türk sporunda Z kuşağı izleri! Bu ülkenin gençlerine güvenmenin kazandırdıkları...
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Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...' 27.08.2021 | 15:17
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Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı... 27.08.2021 | 11:21
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Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı? 27.08.2021 | 01:36
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Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri! 27.08.2021 | 00:21
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Jose Mourinho: Trabzonspor böyle bir turnuvada oynamamalı 26.08.2021 | 22:46
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Abdullah Avcı: Konferans Ligi'nin üzerinde bir takımla oynadık 26.08.2021 | 22:45
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Galatasaray'da Gedson ve Halil defteri kapandı mı? 26.08.2021 | 10:57
Her konuda olduğu gibi Türk sporunda da Z kuşağının etkisi görülüyor. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Fatih Şanlıtürk formayı aldı. Barış Alper ve Kerem, Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor. Ersin ve Rıdvan şampiyonluğun mimarlarından oldu. Trabzon'da her çocuğun hayali Trabzonspor forması giymek. Ali Akman, Z kuşağının simgesi...
Milli Judocu Zeynep Çelik'in Türk Bayrağı ile zafer turu kamerada! TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda sevinç gözyaşları...