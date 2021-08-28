Türk sporunda Z kuşağı izleri! Bu ülkenin gençlerine güvenmenin kazandırdıkları...

Her konuda olduğu gibi Türk sporunda da Z kuşağının etkisi görülüyor. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Fatih Şanlıtürk formayı aldı. Barış Alper ve Kerem, Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor. Ersin ve Rıdvan şampiyonluğun mimarlarından oldu. Trabzon'da her çocuğun hayali Trabzonspor forması giymek. Ali Akman, Z kuşağının simgesi...