Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video

14.09.2025 | 08:42

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 galip geldikleri Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında merak edilen soruları cevapladı. Okan Buruk, Eyüpspor karşısında ikinci yarı daha iyi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Saat 5'te Olimpiyat Stadyumu'nda gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biri. Stat futbol oynamak için bence yapılmış bir stadyum değil. Aradaki koşu pisti daha çok kullanılabilir, futbol maçlarından çok. Bütün oyuncular için burada oynamak zordur. İlk yarı topun bizde olduğu, daha az ürettiğimiz yerlerdi. İkinci yarı daha çok pozisyona girdik. Rakibin geçiş hücumlarıyla etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Eyüpspor iyi bir takım. İkinci yarı oyuna daha net ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle maçı kazandık. O anlamda sevinçliyim. Galatasaray için çok önemli taçsız kral için de bir saygı duruşu. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz. Galatasaray için çok değerli bir örnekti. Bugünkü galibiyeti de ona armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

Ahmed Kutucu'nun oyuna girmesiyle Mauro Icardi ile birlikte iki forvet oynadıklarını söyleyen Buruk, "Burada ceza sahası içine koşular önemliydi. Ahmed böyle bir koşuyla Icardi'ye golü attırdı. Barış girdikten sonra bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi, 3-4 pozisyona girdi, gol pası verdi. Genel olarak kulübeden gelen oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri" şeklinde konuştu.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini, bu ağrıyı tolere edebilecek mi göreceğiz. Bir, iki gün içerisinde durumu daha net belli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ ICARDİ'Yİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAZIR HALE GETİREBİLMEK"
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin henüz hazır olmadığını aktaran Okan Buruk, "Geçen hafta testler de yaptık. Onun hazır olmadığı gördük. Bu tür maçlarda onun oynama şansı önemli. İyi bir bitirici. Savunma oyuncularının korktuğu, önem aldığı ve onunla beraber kaldığını oyun içerisinde gördük. Bu kadar uzun oynatmayı düşünmüyordum ama oyun biraz bu şekilde gitti, skor üretmemiz gereken bir oyundu. O yüzden süresini uzatmış olduk. Bizim için en önemlisi onu sağlıklı bir şekilde hazır hale getirebilmek" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY TARAFTARI, BARIŞ ALPER'E HEP SAHİP ÇIKTI"
Buruk, Galatasaray taraftarının Barış Alper Yılmaz'a hep sahip çıktığını ifade ederek, "O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içinde yaptığı açıklamada gösterdi. Barış'ın, Galatasaray'a olan sevgisini net bir şekilde biliyoruz. Takım için her şeyi yapabildiğini göstermek de çok önemliydi. Genel olarak güzel bir gün oldu. Genel olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK, A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NA FİNALDE BAŞARILAR DİLEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Ergin hocamıza ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Dün inanılmaz bir basketbol şöleni vardı. Yarın da devam ettirip, kupayı ülkemize getireceklerine, ülke olarak hep beraber kutlayacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Ergin hocama sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

