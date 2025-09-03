Video Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! | Video
03.09.2025 | 15:05

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda Anagold 24 Erzincanspor'u konuk eden Kars 36 Spor'un futbolcuları karşılaşmaya Filistin'e destek pankartıyla çıktı.

