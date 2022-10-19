Video Teknoloji iPhone 4'ten iPhone 14 Pro serisi nasıl değişti
iPhone 4'ten iPhone 14 Pro serisi nasıl değişti

iPhone 4'ten iPhone 14 Pro serisi nasıl değişti

19.10.2022 | 08:55

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Kamerasından antene, ekrandan sahip olduğu yeteneklere iPhone'daki değişime yakından bakalım.

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