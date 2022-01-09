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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
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Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzaya fırlattığı en güçlü uzay teleskobu olan James Webb ayna açılışını tamamlayarak son şeklini aldı.