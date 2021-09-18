1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Salı günü tarihi bir an yaşanacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan köprüyü yürüyerek geçecek.