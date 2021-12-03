3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...