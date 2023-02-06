Video Türkiye AFAD Başkanı Yunus Sezer'den 7,7 ve 7,6'lık deprem açıklaması!
AFAD Başkanı Yunus Sezer'den 7,7 ve 7,6'lık deprem açıklaması!

AFAD Başkanı Yunus Sezer'den 7,7 ve 7,6'lık deprem açıklaması!

06.02.2023 | 17:32

Türkiye yasta... 9 saat arayla 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem... 1498 can kaybı 533 yaralı... AFAD Başkanı Yunus Sezer ile Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer, canlı yayında; 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve çevre illerden gelişmeleri aktardı...

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