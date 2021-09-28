Video Türkiye Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu

Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu

Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu
28.09.2021 | 11:46

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16’nın görüntülerini paylaştı.

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Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16'nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:


"İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim"

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