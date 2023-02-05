Video Türkiye Bakan Varank "Depolama teknolojilerinde Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" | Video
Bakan Varank

Bakan Varank "Depolama teknolojilerinde Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" | Video

05.02.2023 | 13:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı, ASPİLSAN Enerji'nin 1,5 milyar lira yatırım ile kurduğu, Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Enerji endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Bakan Varank, Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; lityum pil üretim hatlarında incelemelerde bulunan Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile tesisi yetkilileri eşlik etti. Daha sonra burada konuşan Bakan Varank, Enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonu ile birlikte enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. ASPİLSAN'ın bu yatırımını da teşviklerimiz ile desteklemiştik dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ BİR OYUNCU YAPMAK İÇİN ÇALIŞICAĞIZ'
Togg'un, Farasis ile beraber otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadığını ve yine global Ford firmasının Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladığını söyleyen Varank, Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesini de ASPİLSAN, halihazırda hayata geçirdi. Burası, teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe artırıyorlar. Tek vardiyadan 2 vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye'yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. İnşallah önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de ASPİLSAN'ın farklı kabiliyetlerde farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz diye konuştu.

EN BÜYÜK BATARYA ÜRETİCİSİ
1981 yılında kurulan ve enerji, savunma sanayisi ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, Avrupa'da lityum iyon şarj edilebilir 18650 silindirik pillerin seri üretimini yapan ilk firma oldu. Türkiye'nin ilk ve tek Ni-Cd kimyasında uçakhelikopter batarya sistemlerini de üreten ASPİLSAN, Türkiye'nin en büyük batarya üreticisi konumuna geldi. ASPİLSAN, 273 personel ile çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılında 44,8 milyon dolar ciro ve 13,2 milyon dolar ihracat hedefleyen şirketin, 2002 yılında Ar-Ge'ye cirosunun yüzde 19'unu ayırdı. Proje bazlı teşviklerden bugüne kadar 163 milyon lira faydalanan ASPİLSAN, önümüzdeki süreçte prizmatik tipte, Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasında, 3.2 V geriliminde ve 100 Ah kapasitede hücre üretimini hedefliyor.

Üretimine başlanan lityum iyon pillerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, ASPİLSAN'a, Türkiye'ye ait. Tesiste üretilen piller, eksi 30 derecede çalışabiliyor. Kimyasında Nikelce zengin Lityum Nikel Mangan Kobalt Oksit bulunan piller, şarj edilebilir olma özelliği taşıyor. Üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayisinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde kullanılabiliyor. Silindirik piller sivil alanda da kendisine yer buluyor. Elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan elektrikli araçlara kadar birçok alanda silindirik piller kullanılıyor.

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