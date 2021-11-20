Video Türkiye Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti

Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti

20.11.2021 | 15:45

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

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