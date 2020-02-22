Video Türkiye Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı: Ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yer var | Video

Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı: Ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yer var | Video

Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı: Ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yer var | Video
22.02.2020 | 22:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Duratiles-Akgün İzmir Seramik Fabrikası'nı açtı. Başkan Erdoğan, "Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

4 BİN 500 YETERLİ DEĞİL
Erdoğan, İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Duratiles-Akgün İzmir Seramik Fabrikası'nın açılışında, şirketteki 4 bin 500 çalışan sayısını yeterli bulmadığını, bunun artması gerektiğini belirtti.

İzmir'deki fabrikada 550 kişinin istihdam edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınması sebebiyle bir aradayız. Rabbim her şeyden önce tabi bu tür müteşebbislerimizin artmasını, bizlere, ülkemize nasip etsin. Çünkü kolay değil, aş, iş, ekmek buna vesile olan, buna aracı olan girişimcilerimiz bizim medarı iftiharımızdır. Onların baş tacı olmaları hasebiyle tabi ki tebrik ediyorum şahsım adıma, milletim adına. Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bu fabrika bundan sonrakilerin de devamını sağlayacaktır."

Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de 18 yıllık AK Parti iktidarında 15. fabrikaya ulaştıklarını belirterek, ülkede yakalanan istikrar ve güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler besmele çekerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.

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