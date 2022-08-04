Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. Kritik görüşmedeki öncelikli gündem maddesinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat olması bekleniyor.