Video Türkiye Başkan Erdoğan şehit Talha Bahadır'ın babasıyla telefonla görüştü! 'Sürekli dualarımızdasın'
Başkan Erdoğan şehit Talha Bahadır'ın babasıyla telefonla görüştü! 'Sürekli dualarımızdasın'

Başkan Erdoğan şehit Talha Bahadır'ın babasıyla telefonla görüştü! 'Sürekli dualarımızdasın'

07.05.2022 | 20:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Baba Bahadır ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın" dedi.

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