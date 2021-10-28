Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar

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35:46
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SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
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MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
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Hava Durumu 28-10-2021 28.10.2021 | 08:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de soruları yanıtladı 27.10.2021 | 18:51
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02:04
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı 27.10.2021 | 18:06
03:28
01:30
Hava Durumu 27-10-2021 27.10.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 26-10-2021 26.10.2021 | 08:00
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Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
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Hava Durumu 25-10-2021 25.10.2021 | 11:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, millet bahçesinin özelliklerini sıraladıktan sonra, "Bu vesile ile bir de müjde vermek istiyorum" diyerek, Atatürk Havalimanı'na bir millet bahçesi yapılacağını bildirdi. Erdoğan, ihaleye yıl sonunda çıkılacağını ifade etti. Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. " sözleri ile de muhalefeti eleştirdi.