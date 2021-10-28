Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar

28.10.2021 | 15:08

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, millet bahçesinin özelliklerini sıraladıktan sonra, "Bu vesile ile bir de müjde vermek istiyorum" diyerek, Atatürk Havalimanı'na bir millet bahçesi yapılacağını bildirdi. Erdoğan, ihaleye yıl sonunda çıkılacağını ifade etti. Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. " sözleri ile de muhalefeti eleştirdi.

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