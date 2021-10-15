Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'de yeni harekat olacak mı?' sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye'de yeni harekat mesajı verdi. Erdoğan, "Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.